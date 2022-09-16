В Нижнем Тагиле вновь заработают мобильные пункты вакцинации 

С 16 сентября в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области возобновят работу мобильные пункты вакцинации. В них можно будет сделать прививку не только от COVID-19, но и от гриппа, дифтерии и гепатита В, сообщает департамент информполитики региона.

Пока в нашем городе будет работать только один пункт вакцинации — в Нижнетагильском цирке на Первомайской, 8а. Поставить прививку там можно будет 20, 22, 24, 28 и 30 сентября с 15:00 до 18:00, а также 1 октября с 10:00 до 13:00. Пришедшим на вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Тем, кто хочет сделать прививку не от коронавируса, а от других заболеваний, обязательно нужно взять прививочный сертификат.

По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на данный момент в среднем за день в Свердловской области прививаются против COVID-19 чуть больше 4800 человек. Для сравнения: в конце ноября 2021 года ежедневно прививались более 18 тысяч свердловчан. В начале августа региональный Роспотребнадзор рекомендовал уральцам вновь начать носить маски в людных местах и общественном транспорте из-за роста заболеваемости коронавирусом.