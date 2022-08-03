В Нижнем Тагиле спустя два месяца после отмены частично вернули масочный режим 

Врачи Свердловской области и Нижнего Тагила вновь будут обращать внимание на ношение масок в медицинских учреждениях и общественных местах. Накануне на селекторном совещании Роспотребнадзора была озвучена рекомендация по ношению масок в людных местах и общественном транспорте. Медицинские учреждения обязали усилить контроль за масочным режимом.

«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма “Омикрон”, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В Центральной городской больнице № 1 на Вагонке и в Демидовской больнице Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что масочный режим в учреждениях не отменялся, медики и пациенты продолжали носить маски. Если пациент придёт в поликлинику без маски, ему сделают замечание и выдадут её в кабинете врача. В больницу пустят в любом случае.

«Врачи продолжали работать в масках, в стационаре пациенты также соблюдали масочный режим. Ничего практически не меняется», — пояснили медики.

В пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила сообщили, что масочный режим сохраняется в том числе и для детей.

По данным Роспотребнадзора, в России за 2022 год зарегистрировано 73 717 случаев заболевания COVID-19. За вчерашний день в Нижнем Тагиле выявлено пять заболевших, в Свердловской области за прошедшие сутки заболело 167 человек.

Масочный режим возвращают и другие регионы России: например, Красноярская, Ярославская и Нижегородская области. Там масочный режим вернули на предприятиях и в больницах.

Напомним, в Свердловской области масочный режим отменили 3 июня, тогда губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий документ.