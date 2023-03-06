В Нижнем Тагиле вновь покажут мультфильмы лучших российских аниматоров

В Нижнем Тагиле кинотеатр «Красногвардеец» вновь станет площадкой масштабного Всероссийского фестиваля анимационного кино «Суздаль 2023» (0+). В этом году он пройдёт в городе уже в 14-й раз. Попасть на бесплатные показы новых мультфильмов от профессионалов и начинающих аниматоров можно с 15 по 19 марта. Сеансы будут проходить в малом зале кинотеатра.

Фестиваль «Суздаль» — главное событие в мире российской анимации. В рамках мероприятия запланирована акция «Открытая премьера», на которой пройдут показы самых новых российских короткометражных анимационных фильмов и эпизодов сериалов различных студий. Важной частью акции является зрительское голосование, именно зрители выбирают лучший фильм фестиваля.

На фестивале также предусмотрена обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных событий.

Напомним, что следом, с 20 по 31 марта, в кинотеатре пройдут показы Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN.