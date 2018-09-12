В Нижнем Тагиле ВАЗ врезался в столб и перевернулся

Накануне вечером возле дома № 14 на проспекте Вагоностроителей 20-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, врезался в столб уличного освещения и перевернулся на левый борт. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, в аварии никто не пострадал, водитель был трезв. По словам очевидцев, причиной ДТП мог стать Volkswagen Passat, который подрезал отечественную легковушку.

«Ехало три машины: ВАЗ-2110, который пострадал, Volkswagen Passat, который спровоцировал аварию, но не считает себя виноватым. Третья машина, которая ехала сзади и всё это видела, откликнись, пожалуйста, срочно!» — сообщает подписчица группы во «ВКонтакте» Алина Аверина.

Если у вас имеется информация о данном ДТП, участники просят позвонить по телефону: 8-901-210-77-98.