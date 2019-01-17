В Нижнем Тагиле ВАЗ насмерть сбил пенсионерку

В среду, 16 января, около 15:00 у дома № 9 по проспекту Вагоностроителей 25-летний мужчина на Lada Kalina насмерть сбил 82-летнюю женщину. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, автомобиль двигался в сторону Орджоникидзе, а пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате полученных травм женщина скончалась в ЦГБ № 1. Медицинское освидетельствования показало, что водитель был трезв.