В Нижнем Тагиле в Северном посёлке после семейной перепалки загорелась квартира 

В Нижнем Тагиле вечером 20 февраля загорелась квартира по адресу 7-й квартал, дом № 21 (посёлок Северный). В квартире проживает семья с детьми. В день поджога дети находились в гостях у родственников, а между супругами произошёл конфликт. После скандала жена ушла к соседям, а муж — на улицу. Через некоторое время женщина услышала шум в подъезде и, выйдя на лестничную площадку, увидела, что из её квартиры идёт дым, а вокруг столпились обеспокоенные соседи.

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание и выяснили, что пожар начался в разных комнатах на диване и детской кровати. Предполагаемая причина происшествия — поджог.