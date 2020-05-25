В Нижнем Тагиле в санатории-профилактории «Сосновый бор» начал работать обсерватор для контактных с коронавирусными больными

В Нижнем Тагиле на базе муниципального санатория-профилактория «Сосновый бор» развёрнут обсерватор для размещения уральцев, которые контактировали с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он уже начал работу, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города. Директору оздоровительного центра Наталье Логуновой было поручено обеспечить деятельность обсерватора с 22 мая, отмечается в постановлении, опубликованном на официальном сайте Нижнего Тагила.

За организацию медицинского наблюдения за контактниками будет отвечать главный врач городской поликлиники № 3 Лариса Запольская. За охрану общественного порядка в санатории-профилактории — тагильская полиция.

Ранее сообщалось, что для обсервации (наблюдения) и изоляции контактировавших с заражёнными коронавирусной инфекцией на территории Нижнего Тагила подготовлены три учреждения. Помимо «Соснового бора», это оздоровительный лагерь «Уральский огонёк» и профилакторий «Пихтовые горы». Тагильский санаторий «Руш» даже вошёл в список медорганизаций, которые в случае необходимости в течение двух суток перепрофилируют для лечения больных пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Там смогут разместить 205 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Поэтому к «Рушу» не будут предъявляться жёсткие требования по обязательному оборудованию коек аппаратами ИВЛ и кислородной разводкой.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».