В Нижнем Тагиле в пожаре погибли две женщины
Накануне, 10 января, в двухэтажном жилом доме в посёлке Северном Нижнего Тагила в огне погибли две женщины. Сообщение о пожаре поступило около 15:00, на вызов выехали две единицы спецтехники и 10 человек личного состава. В коридоре квартиры горели домашние вещи и пол. Одна из погибших – 62-летняя хозяйка жилплощади, личность второй ещё устанавливается. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
«Женщины вели асоциальный образ жизни, вероятно, злоупотребляли алкоголем. Во всяком случае, о пристрастии к спиртному говорят бутылки от горячительных напитков в квартире. К пожару могло привести неосторожное обращение с электроприборами. У обеих женщин явные признаки отравления угарным газом: соответствующий цвет кожи, выделения из слизистых. У хозяйки имеются термические повреждения», – рассказал ИА «Все новости» старший следователь следственного отдела по Дзержинскому району СК РФ по Свердловской области Дмитрий Лисовенко.
Организована доследственная проверка.
Агентство новостей «Между строк»
ФОТО: ОНД Нижний Тагил