В Нижнем Тагиле в период пандемии количество безработных выросло в 8 раз

В Нижнем Тагиле число безработных с 1 апреля увеличилось до 6600 человек. И это только официальные данные, без учёта тех жителей города, которые работали без заключения трудовых договоров. На рост количества безработных серьёзно повлияло распространение новой коронавирусной инфекции и введение режима самоизоляции. Об отрицательной статистике АН «Между строк» рассказал вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

«У нас безработица на уровне 6600. Она сохраняется, не падает. На 1 апреля было 800 безработных. Мы надеялись, что с августа безработица начнёт снижаться, потому что магазины заработали и люди вроде как должны были уже начать выходить на рабочие места. Но нет, к сожалению, такой тенденции мы сейчас не наблюдаем. Темпы роста безработицы снизились существенно, но рост её у нас ещё есть. В среднем по 50 человек в неделю на учёт встают как безработные», — отметил Алексей Бурдилов.

Из-за роста безработицы бюджет Нижнего Тагила недополучил в этом году сотни тысяч рублей. Из-за этого тагильским чиновникам пришлось сокращать доходы и расходы города.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».