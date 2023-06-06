В Нижнем Тагиле в парке Победы на ГГМ вандалы исписали новые лавочки русофобскими надписями 

В Нижнем Тагиле в парке Победы на ГГМ неизвестные оставили на лавочках в игровой спортивной зоне русофобские надписи. Публикацией с фотографиями испорченных конструкций поделилась подписчица паблика во «ВКонтакте» «[ТТ] Нижний Тагил».

«Это просто кошмар! Закрашены страшные из страшных для глаз слова», — пишет тагильчанка.

В комментариях под публикацией подписчики сообщества начали предполагать возраст вандалов, оценивая немногочисленность грамматических ошибок в тексте.

«Почерк корявый, но без ошибок. Слишком сложные слова для ребёнка, чтобы так грамотно было написано. Думаю, почерк сделали специально похожим на детский. Что у нас пишут в подъездах? Дразнилки, рисунки по типу граффити. Если ребёнок в таком количестве может писать про ненависть, то и говорить об этом он тоже будет, и родители не смогут не обратить внимание. Грамотность — лишь один из признаков», — комментирует Юлия.

«Писал психически больной человек. И что с него взять, кроме анализов», — высказывает мнение Людмила Дьякова.

«Вообще, это уголовно наказуемо, и наши правоохранительные органы обязаны на это среагировать. Особенно сейчас, в такое время. Странно, что спокойно на это реагируют наши жители. И ни в коем случае не надо закрашивать, пока не найдут этих вандалов», — говорит другая подписчица паблика.

После публикации все гневные надписи на лавочках были оперативно закрашены белой краской. Сейчас полиция ищет хулиганов.