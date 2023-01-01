В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь сгорел инкассаторский автомобиль 

В Нижнем Тагиле 31 декабря около 21:00 инкассаторский автомобиль попал в аварию у дома номер 21/3 на Северном шоссе. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 53-летний мужчина — водитель ГАЗ-2705, двигаясь в сторону Восточного шоссе со стороны Северного посёлка, не справился с управлением и врезался в дерево.

«Водитель не справился с управлением автомобилем, съехал с проезжей части и наехал на препятствие. От столкновения с деревом автомобиль загорелся, но водитель успел выбраться», — рассказали АН «Между строк» в ГИБДД.

На месте аварии работали спасатели. В результате ДТП мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб носа.