В Нижнем Тагиле в этом году водители сбили 59 пешеходов, один из них погиб

В Нижнем Тагиле с 9 по 11 октября сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Безопасная дорога» по профилактике ДТП с участием пешеходов, сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

В ходе рейда было выявлено 491 нарушение правил дорожного движения. 10 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, 203 пешехода переходили дорогу в неположенном месте.

«По итогам 9 месяцев 2023 года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 59 наездов на пешеходов, в результате которых 58 человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб. На пешеходных переходах нашего города небезопасно, с начала 2023 года были травмированы 26 человек, переходивших проезжую часть без нарушений», — отметили в ГИБДД.