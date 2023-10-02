В Нижнем Тагиле в эти выходные произошло два похожих происшествия — на Вагонке и Тагилстрое мужчины упали в ямы, откуда их извлекли спасатели

В минувшие выходные спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила помогли выбраться из ям двум мужчинам.

Первый случай произошёл в ночь на 30 сентября около 3:00. Мужчина, шедший по улице Зари, не увидел строительное ограждение, проломил его и упал в траншею. По словам директора МБУ «Центр защиты населения» Сергея Копёркина, у пострадавшего присутствовали признаки алкогольного опьянения.

«Звонок диспетчеру поступил от медиков скорой помощи. Они сообщили, что в траншею, где проложен трубопровод, провалился мужчина. Самостоятельно он выбраться не мог, медикам тоже добраться до него не удалось. Глубина траншеи серьёзная, порядка двух метров, поэтому она ограждена забором. Впрочем, ограждение не помешало мужчине не заметить яму и провалиться в неё», — рассказал АН «Между строк» Сергей Копёркин.

Спасатели достали мужчину из траншеи и передали его медикам, после чего восстановили ограждение.

Второй инцидент произошёл днём того же дня на Тагилстрое в районе улицы Попова. Здесь спасательную операцию пришлось организовывать для мужчины, который решил залезть в заброшенную овощную яму. Спасатели прибыли на место после звонка подростков, которые услышали из ямы крики о помощи и позвонили по телефону 112.

«На этом месте раньше стояли бараки и сараи, само собой у жителей были погреба и овощные ямы. Строения давно снесли, а дыры в земле остались. Ситуацию осложнил обвал бетонной опалубки ямы, всё-таки сооружение старое. Когда спасатели прибыли на место, пришлось сначала разгребать завалы. Пострадавший вёл себя крайне неадекватно, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения», — пояснил Копёркин.