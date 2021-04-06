В Нижнем Тагиле в ДТП с пассажирским автобусом пострадала женщина

Сегодня, 6 апреля, в 7:30 на перекрёстке улицы Юности и Ленинградского проспекта произошло ДТП с участием пассажирского ПАЗ и двух автомобилей. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, автобус ехал по маршруту № 55 Вокзал — площадь Танкостроителей, в салоне находилось 6 пассажиров.

63-летняя водитель Hyundai следовала по улице Юности и при повороте налево на разрешающий сигнал светофора в сторону Ленинградского проспекта не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении. От удара Hyundai развернуло и автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который двигался сзади в попутном направлении.

В результате происшествия 34-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ была госпитализирована с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана лба». Пассажиры автобуса не пострадали.

В ГИБДД отметили, что водитель Hyundai имеет стаж управления транспортным средством 3 года. В 2020 и 2021 годах к административной ответственности за нарушение ПДД женщина привлекалась пять раз за несоблюдение скоростного режима. Сотрудникам Госавтоинспекции автоледи пояснила, что думала, что успеет проскочить через перекрёсток.

Госавтоинспекция напоминает, что при проезде регулируемых перекрёстков при повороте налево по зелёному сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.