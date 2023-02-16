В Нижнем Тагиле в ДТП на Восточном шоссе пострадал 9-летний ребёнок

В Нижнем Тагиле 15 февраля около 16:40 у дома № 22а на Восточном шоссе произошло ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, столкновение автомобилей произошло в момент, когда 66-летний водитель Mitsubishi Lancer совершал разворот из крайней правой полосы движения, не убедившись в безопасности манёвра, а ехавшая в попутном направлении по левому ряду 37-летняя женщина за рулём Volkswagen Polo не успела затормозить.

В результате ДТП 9-летняя пассажирка, дочь водителя Volkswagen Polo, получила закрытую черепно-мозговую травму с подозрением на сотрясение мозга. Врачи скорой помощи осмотрели ребёнка и отпустили домой. Девочку перевозили на заднем пассажирском сиденье, она была пристёгнута ремнём безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции провели медосвидетельствование участников ДТП, все они оказались трезвы. Как пояснил мужчина, управлявший автомобилем Mitsubishi Lancer, перед тем, как начать поворот, он якобы убедился, что сзади никого нет, поэтому и начал манёвр. Во время поворота он почувствовал удар в переднюю часть автомобиля и остановился. Сейчас проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.