В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадал молодой человек (ВИДЕО)

Сегодня, 18 апреля, в 16:10 на проспекте Вагоностроителей произошла авария, в результате которой пострадал 23-летний мужчина.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 24-летний водитель ВАЗа ехал по проспекту Вагоностроителей в прямом направлении. За ним следовал Nissan под управлением 23-летнего водителя. У дома № 24 по неизвестным причинам Nissan врезался в ВАЗ и перевернулся.

«Водитель автомобиля Nissan госпитализирован в ЦГБ № 1. Другой водитель не пострадал», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Точная причина ДТП станет известна позже.