В Нижнем Тагиле в 2023 году отремонтируют три дороги

В Нижнем Тагиле, согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в 2023 году отремонтируют только три дороги. Как рассказал вице-мэр по горхозяйству Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил-ТВ», ремонтные работы в следующем году предусмотрены на улице Фрунзе в микрорайоне Выя и на улице Тагилстроевской на Гальянке. Кроме того, замена асфальта запланирована на участке проспекта Мира от Ленина до Победы.

Как уточнил вице-мэр, несмотря на малое количество запланированных объектов, получение нужных результатов требует высоких капиталовложений. Также Копысов добавил, что некоторое количество дорог на данный момент находится вне рамок нацпроекта, но их ремонт будет зависеть от финансирования, выделенного из федерального и регионального бюджета.

В 2022 году в Нижнем Тагиле, согласно плану национального проекта «Безопасные качественные дороги», была поставлена цель отремонтировать пять дорог. На это выделили 606 млн рублей. А в 2021 году в рамках того же проекта восстановили шесть дорог, среди которых улицы Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская, Декабристов. Ремонтные работы были поручены муниципальному унитарному предприятию «Тагилдорстрой».