Общество
Экономика

В Нижнем Тагиле увеличат плату за теплоснабжение ради ремонта теплотрасс на Вагонке

14.10.2020 12:15
В Нижнем Тагиле увеличат плату за теплоснабжение ради ремонта теплотрасс на Вагонке

Депутаты Нижнетагильской гордумы попросили свердловского губернатора Евгения Куйвашева увеличить для жителей города предельный индекс платы за теплоснабжение. Текст обращения был утверждён 13 октября в ходе внеочередного заседания НТГД. Вырученные деньги направят на реализацию инвестиционной программы «Горэнерго-НТ» для реконструкции теплотрасс в Дзержинском районе.

Фактически плата за теплоснабжение повысится для жителей Вагонки с 1 июля 2021 года. В мэрии обещают, что увеличение будет несущественным, тагильчанам придётся начислять за услугу отопления дополнительно от 50 копеек до двух рублей в месяц (в зависимости от площади помещений).

Изменение индекса необходимо для реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нижнего Тагила до 2030 года. Предполагается, что в рамках неё городу удастся получить в ближайшие три года 720 млн рублей на приведение в порядок системы теплоснабжения на Вагонке. 300 млн рублей должны поступить от Фонда содействия реформированию ЖКХ, 144 млн рублей – от МУП «Горэнерго-НТ», остальные деньги — из областного и местного бюджетов.

720 млн рублей потратят в числе прочего на реконструкцию тепловых пунктов, напорных трубопроводов и теплотрасс. Масштабная реконструкция системы теплоснабжения позволит снизить потери тепловой энергии и эксплуатационные расходы, а также уменьшить количество аварийных ситуаций на сетях. Ранее жители Дзержинского района не раз замерзали в своих домах в зимнее время из-за холодных труб. В целом износ теплосетей в Нижнем Тагиле достигает на отдельных участках уже 75%.

Напомним, в этом году коммунальные и ресурсоснабжающие организации Нижнего Тагила начали готовиться к будущему отопительному сезону в июле, стартовал он с 15 сентября. На подготовку было выделено полмиллиарда рублей. При этом глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возложил персональную ответственность за своевременную подготовку объектов образования, культуры и спорта к работе в зимних условиях на руководителей профильных управлений.

Copyright
Telegram mstrok.ru