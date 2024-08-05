В Нижнем Тагиле установили скандальный 50-метровый флагшток за 30 млн рублей. Но пока без флага

В Нижнем Тагиле на улице Горошникова специалисты МУП «Тагилдорстрой» установили на подиум 50-метровый флагшток. Пока сооружение стоит без флага. Как сообщил ИА «Все новости» директор МУП «ТДС» Игорь Васильев, полотнище 16 на 11 метров находится рядом в бытовке под замком. Поднять российский триколор планируют 9 августа.

Напомним, что монтажом флагштока в районе фонтана на улице Горошникова занимается МУП «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником тендера на 30 млн рублей. Флагшток будет оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Сам флаг будет иметь размеры 16,6 на 11,1 метра. Под флагштоком сделают гранитную площадку, объект обнесут забором высотой 1,2 метра. Планируется установить видеонаблюдение и подсветку. Работы должны были закончиться сегодня, 5 августа, но по каким-то причинам монтаж до сих пор не завершён.

Деньги на флагшток заложили в корректировку городского бюджета. В конце мая депутаты Нижнетагильской городской думы прохладно восприняли идею установить флагшток за 30 млн бюджетных рублей, но в итоге за корректировку бюджета проголосовали 18 из 23 присутствующих на заседании народных избранников. Не только депутаты, но и простые горожане скептически отнеслись к такой дорогой покупке. Многие считают, что деньги из муниципальной казны следует тратить на решение более актуальных проблем, которых в Нижнем Тагиле предостаточно.

Позже мэр Владислав Пинаев признался, что идея установить флагшток пришла ему во время заграничной поездки.