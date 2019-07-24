В Нижнем Тагиле улицу Челюскинцев полностью отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к Дню города

Улицу Челюскинцев на Старой Гальянке, где ранее лежала брусчатка, полностью отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к Дню города. К 10 августа там уложат все слои асфальта и благоустроят придорожную территорию. С 18 июля на улице в связи с ремонтными работами закрыта половина проезжей части. Проехать по дороге можно пока только по одной полосе в обоих направлениях.

Всего в рамках национального проекта в Нижнем Тагиле в 2019 году отремонтируют 21 дорогу, на работы направлено более полумиллиарда рублей. Приведением улиц в порядок во всех районах города сейчас занимаются МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис». По данным пресс-службы мэрии, уже практически завершены все работы на улицах Басова, Хвойная, Азовская и Товарный двор. На этих объектах обновлено в целом 17 тысяч кв. м дорожного полотна. На Гагарина, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, уже уложен выравнивающий слой, установлены новые бордюры. Ремонт этой улицы планируется завершить к юбилею Старателя. Сейчас ведутся работы также на Жуковского, Учительской, Ломоносова, Кулибина, Крымской, Металлургов и Северном шоссе.

Завод «УБТ-Сервиса» выпустил уже 20 тысяч тонн новой асфальтобетонной смеси для ремонта улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году предприятие было модернизировано. Для укладки верхнего слоя покрытия разработали рецепт более качественного асфальта. Он уже прошёл все необходимые испытания и получил положительное заключение «УралДорНИИ».

21 дорога в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к октябрю. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта.

В 2020 году в Нижнем Тагиле планируется сделать 22 улицы в рамках нацпроекта БКАД. Проекты для их ремонта разработают специалисты «УБТ-Сервиса».