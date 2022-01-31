В Нижнем Тагиле укравший деньги с чужой банковской карты парень сам пришёл в полицию 

В Нижнем Тагиле найден мужчина, укравший деньги с чужой банковской карты. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», 20-летний житель села Николо-Павловское сам явился в отдел полиции № 16.

Напомним, 29 января в ОП № 16 обратилась 29-летняя местная жительница, которая потеряла свою банковскую карту. Позже ей пришло уведомление из мобильного приложения банка о том, что с карты через банкомат было снято 8400 рублей.

Со слов молодого человека, он нашёл банковскую карту при выходе из автобуса на остановке у вокзала. На обратной стороне карты был написан пин-код, и мужчина решил снять с неё наличные в торговом центре на улице Садовой. Деньги он потратил на личные нужды.

Подозреваемый признал свою вину, раскаялся и пообещал возместить ущерб.