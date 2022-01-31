В Нижнем Тагиле полиция ищет мужчину, укравшего деньги с банковской карты 

Полиция Нижнего Тагила разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», 29 января в ОП № 16 с заявлением о хищении денежных средств обратилась 29-летняя местная жительница, которая пояснила, что потеряла свою банковскую карту. Позже ей пришло уведомление из мобильного приложения банка о том, что с карты через банкомат снято 8400 рублей. По словам потерпевшей, пин-код был написан на обратной стороне карты.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, находившихся в районе банкомата. Было установлено, что деньги сняли в торговом центре на улице Садовой. Во время проверки сотрудники полиции получили приметы подозреваемого.

Подозреваемый мужчина был одет в тёмную куртку, шапку, синие джинсы, на лице маска чёрного цвета, на спине рюкзак. На вид около 20–28 лет, худощавого телосложения.

Просьба ко всем, кто узнал правонарушителя или владеет любой информацией о местонахождении молодого человека, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта).