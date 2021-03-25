В Нижнем Тагиле укравший 5000 рублей из банкомата мужчина явился с повинной в полицию

В отделе полиции № 16 Нижнего Тагила раскрыли кражу денег из банкомата, совершённую в начале марта, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». Тогда неизвестный мужчина забрал забытую пятитысячную купюру из банкомата в супермаркете на улице Верхняя Черепанова.

Напомним, 39-летний тагильчанин снял деньги в банкомате, но по невнимательности оставил их в ячейке для выдачи. После проходивший мимо мужчина, увидев оставленные деньги, забрал их себе. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Накануне подозреваемый сам пришёл в отдел полиции, увидев в интернете информацию о розыске. Выяснилось, что мужчине 45 лет, он проживает недалеко от торговой точки, ранее неоднократно был судим, в том числе за преступления имущественного характера.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.