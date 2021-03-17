Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого в краже денег из банкомата

Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого в краже 5000 рублей из банкомата в магазине «Монетка» по улице Верхняя Черепанова.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в отдел полиции № 16 обратился 39-летний мужчина с заявлением о хищении денежных средств. Потерпевший объяснил, что снял деньги в банкомате, но по невнимательности оставил их в ячейке для выдачи, при этом банковскую карту забрал.

«Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина в районе банкомата. Камеры запечатлели мужчину, который, отходя от кассы мимо банкомата и увидев оставленные деньги, убрал их к себе в карман. Подозреваемому мужчине на вид около 50-55 лет, среднего телосложения, под глазами мешки. Был одет в куртку синего цвета, шапку серого цвета, спортивную обувь и тёмные штаны, на лице маска чёрного цвета», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции обращаются к гражданам, кто может помочь в установлении личности подозреваемого сообщить в дежурную часть ОП № 16 по телефону 8(3435)97-64-02 или по телефону 02.