В Нижнем Тагиле учеников сразу трёх школ Гальянки отправили на дистант

В Нижнем Тагиле школы № 69, 80 и 90 на Гальянке перешли на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе мэрии.

Также там добавили, что дистанционка в образовательных учреждениях продлится до конца этой недели. Дальнейшее решение муниципалитет примет исходя из статистики заболеваемости.

Напомним, 8 ноября старшеклассников и студентов выпускных курсов ссузов Нижнего Тагила перевели на дистанционное обучение. Такой формат планировали на неделю, но затем продлили до 21 ноября. 22 ноября учащиеся вернулись за парты.