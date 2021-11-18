В Нижнем Тагиле школьники и студенты выпускных курсов выйдут с дистанта на следующей неделе 

С понедельника, 22 ноября, школьники Свердловской области и студенты выпускных курсов cсузов выходят с дистанта. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Павел Креков во время брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе.

Также Павел Креков отметил, что руководство школ может отправлять непривитых учителей на дистанционку, не отстраняя их от работы. Решение об этом каждое учреждение принимает самостоятельно.

Старшеклассников Нижнего Тагила перевели на дистанционное обучение 8 ноября. Планировалось, что дистант продлится неделю, но затем его продлили до 21 ноября. Это было сделано для безопасности обучающихся и работников образовательных организаций.