В Нижнем Тагиле учеников 163 классов отправили на дистанционное обучение

Учащиеся 163 классов общеобразовательных школ Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. В таком формате школьники будут заниматься неделю, дальнейшее решение муниципалитет примет исходя из статистики заболеваемости.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, вопрос о досрочном выходе школьников на зимние каникулы сейчас не рассматривается.

В детских садах города ситуация с ОРВИ тоже непростая. На сегодняшний день закрыты на карантин 57 групп.