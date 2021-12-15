Общество

В Нижнем Тагиле учеников 163 классов отправили на дистанционное обучение

15.12.2021 17:49
В Нижнем Тагиле учеников 163 классов отправили на дистанционное обучение

Учащиеся 163 классов общеобразовательных школ Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. В таком формате школьники будут заниматься неделю, дальнейшее решение муниципалитет примет исходя из статистики заболеваемости. 

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, вопрос о досрочном выходе школьников на зимние каникулы сейчас не рассматривается.

В детских садах города ситуация с ОРВИ тоже непростая. На сегодняшний день закрыты на карантин 57 групп. 

  • Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле школы № 69, 80 и 90 перешли на дистант.
  • 8 ноября старшеклассников и студентов выпускных курсов ссузов Нижнего Тагила перевели на дистанционное обучение. Такой формат продлевался до 21 ноября, затем учащиеся вернулись за парты.
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