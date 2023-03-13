В Нижнем Тагиле УАЗ сбил девушку-подростка на трамвайной остановке (ВИДЕО)

Накануне около 17:20 в Нижнем Тагиле рядом с кинотеатром «Красногвардеец» 76-летний водитель УАЗ сбил 16-летнюю девушку, переходящую дорогу от остановки в сторону остановившегося трамвая.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент столкновения, отечественный внедорожник двигался в крайней левой полосе, при этом ничего не мешало его обзору и он издалека мог видеть ожидающих трамвай пешеходов.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель УАЗ имеет водительский стаж 38 лет. Мужчина пояснил автоинспекторам, что, подъезжая к остановке, снизил скорость, но стоящая на остановке девушка неожиданно начала идти, а он не успел остановиться или избежать столкновения. В то же время пострадавшая рассказала сотрудникам ГИБДД, что ждала полной остановки трамвая и только после этого начала движение в его сторону, ожидая, что все водители остановятся и пропустят её.

В результате аварии девушка получила ушиб правой стопы. После оказания помощи в травмпункте ГБ № 3 была отпущена домой.