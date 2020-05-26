В Нижнем Тагиле у двух сотрудников «Уралвагонзавода» выявлен коронавирус

В Нижнем Тагиле двум сотрудникам руководства вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» пришли положительные результаты анализов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Сейчас тагильчане изолированы. Об этом ИА «Все новости» рассказали в пресс-службе предприятия. Там также отметили, что на карантин отправлены все контактировавшие с заводчанами работники. Сейчас на УВЗ ждут результатов повторных тестов.

«Наличие инфекции выявлено после выборочного тестирования, которое проводится среди работников предприятия. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора отстранены от работы и направлены на карантин сотрудники, контактировавшие с указанными лицами. Сотрудники, привлекаемые к работе, проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции выборочно. Анализ проводится специалистами Нижнетагильского филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области”. Для него “Уралвагонзавод” недавно приобрёл стационарный комплекс для проведения тестов на коронавирус. Использование нового оборудования позволило почти в два раза увеличить существующие городские лабораторные мощности, что, безусловно, даёт медикам дополнительные возможности и время для предотвращения распространения заболевания», — рассказали в пресс-службе УВЗ.

На заводе также отметили, что сегодня там предпринимаются все необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции и обеспечению максимальной безопасности людей. Для ограничения распространения COVID-19 предприятие работает в особом режиме. Персонал привлекается в количестве, минимально необходимом для выполнения важных производственных задач.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».