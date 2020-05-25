В Нижнем Тагиле общежитие закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

В многоквартирном доме № 23 по улице Карла Маркса введён карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Как рассказал АН «Между строк» директор управляющей компании, обслуживающей данное общежитие, Максим Стриганов, в настоящее время сотрудниками Роспотребнадзора и санитарными врачами в здании проводятся профилактические мероприятия.

«По моей информации, ещё 8 мая у одного из жильцов четвёртого этажа взяли анализы на коронавирус, которые позже показали положительный результат, — говорит управляющий. — Его тут же увезли. Потом, разумеется, начали проверять весь этаж и ещё 6 человек госпитализировали. У женщины, которая работала администратором в этом общежитии, тоже обнаружили инфекцию. Сейчас мы взаимодействуем с Роспотребнадзором и другими инстанциями. Как дальше будут развиваться события, никто не знает. Нам сказали, что у входа в общежитие ещё выставят полицейских, но пока никого нет».

По словам Стриганова, не выпускать жильцов общежития на улицу у них нет полномочий, но дежурный на вахте предупреждает всех гостей, что в здании введены ограничительные меры.

«Некоторые понимают и, разворачиваясь, уходят, а есть и такие случаи, что хозяева квартир начинают спорить, говорить, что они могут к себе приглашать кого хотят. Мы, конечно, заручились поддержкой правоохранительных органов, что будем сообщать им о подобных фактах, но всё не так просто», — считает директор управляющей компании.

Отметим, что в здании расположены 177 комнат, в которых проживает около 300 человек. На интерактивной карте Роспотребнадзора в данном районе зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».