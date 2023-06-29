В Нижнем Тагиле треть всех преступлений в 2023 году совершены дистанционно. В полиции отчитались о промежуточных итогах работы

В Нижнем Тагиле более 30% от общего количества преступлений за первые 5 месяцев 2023 года совершенны дистанционно. Об этом, накануне, в эфире «Тагил-ТВ» рассказал начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев. Полицейский отметил, что несмотря на положительную динамику снижения общего количества преступлений, доля дистанционных растёт. Кроме того, именно этот тип противоправных деяний представляет наибольшую сложность для правоохранителей с точки зрения их раскрываемости.

«Если брать последние 5 месяцев текущего года, то мы можем говорить о том, что количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 10%. Если же брать уровень преступности 5 — 10 лет назад, то количество преступлений, по сравнению с теми показателями, снизилось на 40 — 50%. Это очень высокий показатель. Он выше среднего по области», — заявил Олег Салабаев.

Он отметил, что за 5 месяцев 2023 года в межмуниципальном управлении МВД по Нижнему Тагилу были раскрыты все умышленные убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, все изнасилования, разбои и угоны автотранспорта. Весьма высокой остаётся раскрываемость грабежей — 98,2%. В то же время начальник штаба отметил сравнительно низкие показатели раскрываемости дистанционных преступлений — чуть более 60%.

«За 5 месяцев 2023 года на территории города в общей сложности совершено чуть более 2 тысяч преступлений. И вдумайтесь, больше 30% от общего количества преступлений — это именно преступления, совершаемые дистанционно. Это, пожалуй, единственный вид преступлений, процент раскрываемости которых сравнительно низкий. В то же время, если смотреть в динамике, то за последние 2 года раскрываемость подобных преступлений возросла с 5 — 7% до более чем 60%», — сказал полицейский.

Олег Салабаев пояснил, что широкое распространение подобного рода преступления получили 2 года назад. На тот момент сотрудники полиции ещё не до конца понимали, как организовывать работу по их раскрытию, однако сегодня ситуация изменилась.

«Правоохранители, как и злоумышленники, постоянно развиваются и находят новые способы решения задач. Для борьбы с фактами дистанционного мошенничества в межмуниципальном управлении было создано специализированное подразделение. Как показало время, это принесло свои результаты», — пояснил Салабаев.

По его информации, за 5 месяцев текущего года было зарегистрировано 85 преступлений, совершённых под предлогом защиты банковских счетов от ложных попыток списания. Зачастую жертвами злоумышленников становится наиболее незащищённая часть общества — пожилые люди.

«Для себя мы выстроили курс, прежде всего, на информирование населения. За 5 месяцев в СМИ мы опубликовали более 400 таких материалов, связанных с профилактикой мошенничества. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия, когда весь личный состав выводится в районы города и устраивает поквартирный обход. Основной упор делаем на пенсионеров, людей пожилого возраста. Руководители управления регулярно участвуют в профилактических мероприятиях на наших градообразующих предприятиях. Совместно с ними на территории города устанавливаем баннеры, предупреждающие о телефонных мошенниках. Мы непременно будем продолжать работу в этом направлении, ведь победить эту напасть можно только всем миром», — подытожил правоохранитель.