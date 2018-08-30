В Нижнем Тагиле тренера утонувшего в бассейне 7-летнего мальчика признали виновным

Тренер спортивной школы «Спутник» Андрей Бондарев признан виновным в причинении смерти по неосторожности 7-летнему ребёнку, который утонул в бассейне 2 октября 2017 года. Сегодня Дзержинский райсуд Нижнего Тагила приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы. Также Бондареву запретили заниматься деятельностью в области водных видов спорта в течение полутора лет, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе Дзержинского суда.

«Мы не имели права просить срок для обвиняемого. Бондарев впервые привлекался к уголовной ответственности. А само преступление относится к категории небольшой тяжести, также в действиях нет умысла. Поэтому максимальное наказание, предусмотренное в этом случае, — это три года ограничения свободы», — уточнил изданию помощник прокурора Артём Берсенёв.

Напомним, 2 октября 2017 года Бондарев проводил занятия для воспитанников секции плавания во Дворце водного спорта НПК «Уралвагонзавод». В какой-то момент один из воспитанников погрузился на дно бассейна и, пробыв там продолжительное время, скончался от попадания воды в дыхательные пути.

Отметим, что родители детей, занимающихся в секции плавания во Дворце водного спорта, собирали подписи в поддержку тренера. Приговор в законную силу не вступил.