В Нижнем Тагиле только два ДК проведут новогодние представления

В Нижнем Тагиле новогодние представления увидят жители Выи и Рудника. Из всех существующих в городе ДК только «Юбилейный» и Дворец национальных культур готовят свои спектакли на новогодние праздники.
Представления пройдут по новым правилам: с 50-процентной заполняемостью зала, со зрителями в масках, рециркуляторами воздуха в помещениях и без интермедий возле ёлок. Кроме того, в спектаклях не будут задействованы воспитанники творческих студий и коллективов.
«Новогодние представления готовят шесть учреждений города: три театра, филармония и два дворца культуры. Руководители ДК самостоятельно принимали решения о проведении новогодней кампании», — рассказали «Афише МС» в пресс-службе мэрии.
Дворец культуры «Юбилейный» представит зрителям сказочное представление «Новогодний переполох в Лукоморье». Показы пройдут со 2 по 8 января. Во Дворце национальных культур на Руднике с 8 по 15 января будет работать «Резиденция Деда Мороза» с театральным представлением, чаепитием и подарками.
- Ранее сообщалось, что решение о проведении новогодних представлений во дворцах культуры и досуговых центрах будет принято после 12 декабря.
- В новогодние праздники Нижнетагильский драматический театр покажет пять любимых сказок. В Нижнетагильском театре кукол маленькие зрители увидят новый музыкальный фольклорный спектакль «Теремок». В Новом Молодёжном театре можно будет посмотреть музыкальный спектакль «Снегурушка» и камерный спектакль «Морожены сказки».
- В 2020 году впервые не состоится ежегодная ёлка главы города для одарённых школьников. В мэрии пообещали, что дети в любом случае получат свои подарки и грамоты.