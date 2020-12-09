В Нижнем Тагиле только два ДК проведут новогодние представления

В Нижнем Тагиле новогодние представления увидят жители Выи и Рудника. Из всех существующих в городе ДК только «Юбилейный» и Дворец национальных культур готовят свои спектакли на новогодние праздники.

Представления пройдут по новым правилам: с 50-процентной заполняемостью зала, со зрителями в масках, рециркуляторами воздуха в помещениях и без интермедий возле ёлок. Кроме того, в спектаклях не будут задействованы воспитанники творческих студий и коллективов.

«Новогодние представления готовят шесть учреждений города: три театра, филармония и два дворца культуры. Руководители ДК самостоятельно принимали решения о проведении новогодней кампании», — рассказали «Афише МС» в пресс-службе мэрии.

Дворец культуры «Юбилейный» представит зрителям сказочное представление «Новогодний переполох в Лукоморье». Показы пройдут со 2 по 8 января. Во Дворце национальных культур на Руднике с 8 по 15 января будет работать «Резиденция Деда Мороза» с театральным представлением, чаепитием и подарками.