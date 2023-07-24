В Нижнем Тагиле телефонные мошенники, пригрозив работнику «Уралвагонзавода» уголовным преследованием за госизмену, выманили у него более 7 млн рублей

В Нижнем Тагиле 35-летний сотрудник «Уралвагонзавода» стал очередной жертвой интернет-аферистов, оформив в банках четыре кредита и переведя на «безопасные счета» более 7 млн рублей. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что 28 июня ему на смартфон позвонила якобы дознаватель Главного управления МВД и сообщила, что мужчина подозревается в госизмене, так как с его банковского счёта осуществлён перевод в недружественные страны на сумму 3,5 млн рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Затем пострадавшему позвонил «представитель Центробанка», который рассказал, как предотвратить совершение этой операции: тагильчанину предложили срочно взять кредит на точно такую же сумму. Мужчина согласился и подал онлайн-заявку через приложение банка. После получения уведомления о поступлении средств частями начал переводить наличные через банкомат на счета злоумышленников. В течение последующих трёх дней тагильчанину звонили и каждый раз убеждали оформлять кредиты на максимально возможные суммы. При этом «представители финансовых организаций» рекомендовали в банке вести себя спокойно, не отвечать на лишние вопросы сотрудников, чтобы не возникло никаких подозрений о якобы утечке информации.

«“Спасая себя” и следуя всем инструкциям “финансистов”, мужчина обналичил четыре кредита и все деньги перевёл злоумышленникам. Спустя две недели он решил проверить номера, с которых звонили неизвестные ему ранее люди, через интернет ввёл номера телефонов и только тогда понял, что с этих номеров звонили мошенники, а он стал жертвой обмана», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В полиции рекомендуют проверять всю информацию о состоянии ваших банковских счетов при личном обращении в офис кредитного учреждения.

Ранее, в начале июля, произошла аналогичная ситуация с работником муниципального Центра обслуживания зданий и помещений, который перевёл на неизвестные счета более 1,5 млн рублей, взяв пять кредитов. Аферисты угрожали тагильчанину уголовной ответственностью якобы за перевод денег в недружественные страны.