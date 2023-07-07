В Нижнем Тагиле мужчина отдал мошенникам более 1,5 млн рублей. Аферисты угрожали ему уголовной ответственностью якобы за переводы денег в недружественные страны

В Нижнем Тагиле сотрудник муниципального «Центра обслуживания зданий и помещений» стал очередной жертвой интернет-мошенников и перевёл на неизвестные счета более 1,5 млн рублей, взяв пять кредитов. Накануне, пострадавший обратился с заявлением в полицию и рассказал, что в течение двух недель ему звонили «представители» Центробанка и запугивали уголовной ответственностью. Они сообщали, что от имени тагильчанина кто-то якобы пытается оформить кредит, а полученные деньги направить на счета недружественных стран, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Лжеоператор убедил пострадавшего, что для предотвращения таких «мошеннических» действий ему надо оформить встречный кредит и перевести деньги на «безопасный счёт». Тагильчанин взял 5 кредитов на сумму свыше 1,5 млн рублей и перевёл их на продиктованные консультантом счета. И только спустя несколько дней мужчина поделился произошедшим с родственниками и осознал, что попался в руки телефонным аферистам.

После случившегося, полицейские провели беседу с персоналом этой организации, в которой работает пострадавший. Заместитель начальника уголовного розыска ОП №16 старший лейтенант полиции Александр Горячев рассказал о наиболее распространенных схемах злоумышленников и порекомендовал работникам муниципальной службы обсудить со своими знакомыми тему мошенничества.

«Проведённая профилактическая беседа по противодействию телефонному мошенничеству была важной и необходимой, так как средний возраст наших сотрудников превышает 40 лет, и они попадают чаще в зону риска для уловок телефонных мошенников. Все предоставленные информационные материалы разместим в организации и постараемся донести до сознания каждого нашего работника, что они могут быть обмануты, и что нужно предпринять, чтобы не стать жертвой мошенников», — отметил заместитель директора Центра обслуживания зданий и помещений Александр Побединский.

В полиции очередной раз напомнили — не существует никаких «безопасных», «резервных» счетов, кроме вашего, всю информацию о котором можно и нужно уточнять при личном обращении в офисе банка, либо позвонив на горячую линию кредитного учреждения, а не доверять телефонным незнакомцам.