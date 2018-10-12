В Нижнем Тагиле сына прокурора осудили на девять лет за распространение наркотиков

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила приговорил к девяти годам и двум месяцам лишения свободы сына помощника прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Вячеслава Касьянова. Также осуждённый должен выплатить штраф 250 тысяч рублей. По информации АН «Между строк», молодой человек 1993 г. р. был задержан 30 августа 2017 года на ГГМ. При себе у сына высокопоставленного силовика была обнаружена крупная партия синтетических наркотиков. Согласно материалам суда, мужчина был признан виновным в покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ организованной группой, в особо крупном размере. Отмечается, что осуждённый и его подельник свою вину признали полностью, но от дачи показаний отказались на основании статьи 51 Конституции РФ.

Вячеслав Касьянов до 2011 года возглавлял прокуратуру Пригородного района, после чего успел поработать в прокуратуре Тагилстроевского района и Нижнетагильской природоохранной прокуратуре.