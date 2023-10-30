В Нижнем Тагиле свадебный кортеж создал пробку (ВИДЕО)

Необычный свадебный кортеж из десятка машин возмутил автомобилистов Нижнего Тагила. Как сообщил АН «Между строк» очевидец события, вечером 29 октября две колонны автомобилей, двигавшиеся со стороны Дзержинского района по Восточному шоссе, фактически перекрыли обе полосы движения в сторону центра. Кортеж ехал на крайне низкой скорости с включёнными аварийными сигналами.

«Они ехали с Вагонки и не давали проехать. Закрывали обе полосы попутного движения. По внешнему оформлению было понятно, что отмечали свадьбу. Некоторые автомобили имели таджикские номера. Пробка начала собираться где-то в районе магазина “Восточный” и продолжалась до тех пор, пока машины не перестроились в один ряд на пересечении с улицей Циолковского у хлебозавода, чтобы повернуть. Я ехал со стороны Вагонки и догнал их на перекрёстке у Уралхимпласта, оттуда и протащился столько времени», — рассказал АН «Между строк» очевидец.