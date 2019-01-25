В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали у должницы одежду на 2,5 млн рублей

Судебные приставы Дзержинского района Нижнего Тагила изъяли ассортимент женской одежды из местного магазина в качестве залога на общую сумму 2,5 млн рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, индивидуальный предприниматель, арендующий точку в торговом центре для продажи женской одежды, задолжала по договору займа.

«Судебными приставами были арестованы и изъяты: 10 блузок, 20 пар брюк, более ста позиций чулочно-носочных изделий, 15 кофт трикотажных, куртки и одно платье в клетку, а также иные предметы женской одежды. Всего арестовано 274 вещи», — уточнили в УФССП.

Вещи переданы на ответственное хранение до вынесения решения.