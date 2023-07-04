В Нижнем Тагиле суд взыскал с сельхозпредприятия «Кайгородское» более 24 млн рублей за нарушение закона о пожарной безопасности в лесах

Пригородный районный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора и взыскал с коллективного сельхозпредприятия «Кайгородское» 24 млн 289,5 тысячи рублей за нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в лесах, сообщили в пресс-службе суда.

Предприятие «Кайгородское» обязано возместить ущерб за пожары, площадью 5 гектаров, обнаруженные 14 июня 2021 года в Башкарском участковом лесничестве. Там компания с нарушением требований закона о пожарной безопасности заготавливала и вывозила древесину на арендованном участке.

Компенсация ущерба, причинённого лесам, взыскана в пользу государства. Вся сумма будет зачислена в бюджет Горноуральского городского округа.

Апелляционным определением Свердловского областного суда от 8 июня 2023 года решение оставлено без изменения, вступило в законную силу.