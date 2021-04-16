В Нижнем Тагиле суд взыскал с матери-одиночки неустойку в 12 раз больше долга

Тагильчанку Ирину Гапонову признали банкротом за задолженность в 450 тысяч рублей. По закону для такого решения сумма долга должна быть не меньше полумиллиона, но суд установил размер неустойки в 5,5 млн рублей — то есть в 12 раз больше, чем сама задолженность, сообщает E1.ru

Ирина раньше была предпринимателем, занималась розничной торговлей обувью. Когда бизнес стал убыточным, она решила его закрыть. У Ирины было два кредита — потребительский и ипотечный. Долг по первому составлял около миллиона рублей, по второму — 100 тысяч. Женщина по возможности гасила долги, но в августе 2020 года банк подал на женщину в суд для признания её банкротом.

Судебное разбирательство длилось до апреля 2021 года. Всё это время тагильчанка платила по потребительскому кредиту. К этому месяцу общий долг тагильчанки составлял менее 500 тысяч рублей, и по закону суд не должен был признать её банкротом.

При долге в 450 тысяч рублей неустойка составила 5,5 миллиона — то есть в 12 раз больше.

«По судебной практике, которая сложилась за последние 20 лет, никогда неустойка не бывает больше, чем сумма долга. Например, ты брал полмиллиона и нарушил срок оплаты. Неустойка обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Ведь должница имела социальные причины, которые оправдывали её вину: у неё на иждивении ребёнок, отсутствие постоянного дохода, она мать-одиночка. Это крайне незаконно», — рассказал Е1.ru юрист Дамир Садритдинов.

Сейчас тагильчанка будет обжаловать решение суда.