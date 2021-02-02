Происшествия

В Нижнем Тагиле суд вынес решение по делу пенсионерки, которая в пиццерии избила многодетную мать

02.02.2021 14:37
В Нижнем Тагиле суд вынес решение по делу пенсионерки, которая в пиццерии избила многодетную мать

Мировой суд Ленинского района Нижнего Тагила вынес решение по делу в отношении 56-летней местной жительницы Светланы П., привлекаемой к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». 

Напомним, инцидент произошёл 10 января в кафе «Паприка» на улице Ломоносова. Со слов очевидцев, конфликт возник между молодой мамой и компанией пенсионерок. Пожилых женщин не устраивал шум, который создавали играющие рядом дети. После словесной перебранки одна из отдыхающих пенсионерок встала из-за стола, подбежала к столику оппонентов и с ноги ударила многодетную мать в живот. Очевидцы поспешили разнять дерущихся, а персонал заведения вызвал полицию. 

Как сообщили АН «Между строк» в суде, женщине был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.  

Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
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