В Нижнем Тагиле пенсионерка и многодетная мать подрались в пиццерии из-за шумных детей (ВИДЕО)

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилась видеозапись драки между посетителями пиццерии «Паприка». Инцидент произошёл вечером 10 января в заведении на улице Ломоносова. Со слов очевидцев, конфликт возник между молодой мамой и компанией пенсионерок. Пожилых женщин не устраивал шум, который создавали играющие рядом дети. После словесной перебранки одна из отдыхающих пенсионерок встала из-за стола, подбежала к столику оппонентов и с ноги ударила многодетную мать в живот. Очевидцы поспешили разнять дерущихся, а персонал заведения вызвал полицию.

«В 17.20 в полицию поступило сообщение, что в заведении произошёл конфликт между женщинами. На месте происшествия работали сотрудники отдела полиции № 16. Опрошены все участники инцидента, принято заявление от женщины 1981 года рождения, которая просит привлечь к ответственности женщину 1964 года рождения, ударившую её ногой в живот. По данному факту участковые проводят проверку, по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».