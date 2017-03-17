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17 Мар 2017 16:16 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Суд Нижнего Тагила вынес приговор фельдшеру, вскрывшей мошенническую схему в поликлинике

Дзержинский суд признал виновной в мошенничестве фельдшера поликлиники № 1 Наталью Николаеву. Напомним, женщина подозревалась в махинациях в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Сама Николаева обвинение отвергла, но подтвердила, что в поликлинике под покровительством администрации действует подобная мошенническая схема: медики отправляют в базу карты несуществующих пациентов, чтобы получить вознаграждение за якобы проделанную работу. Прокуратура заявила, что 11 такими эпизодами Наталья вывела из фонда ОМС 12 тысяч рублей.

В отношении Николаевой были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» и «Подлог». В итоге суд принял во внимание лишь один эпизод и установил, что выгода фельдшера составила сто рублей. Судья принял решение амнистировать Наталью Николаеву в честь 70-летия Дня Победы 9 мая и снять с неё судимость. Тем не менее женщина заявила о намерении обжаловать приговор.

«Всё вернулось к тому, с чего и начиналось: к сделке, которую мне изначально предложила заведующая. Она просила взять на себя вину и обещала, что я никакого наказания не понесу, в тюрьму меня не посадят. Но я не собираюсь отвечать за чужие грехи. Я не хочу, чтобы из-за этих ста рублей у моих детей в будущем возникли проблемы – вдруг они захотят работать на госслужбе, а с моей судимостью у них этого не получится. То, что меня амнистировали, значит одно: по факту я признана виновной в том, чего не совершала, а я с этим согласиться не могу», – заявила АН «Между строк» Наталья Николаева.

По словам Николаевой, все карты во время её работы фельдшером заполняла и продолжает это делать медсестра-помощница Юлия Перевалова. Также, утверждает женщина, поликлиника не прекратила использовать мошенническую схему ОМС.

«Мы обе получали вознаграждение за выполнение плана диспансеризации – по сто рублей за каждую карту. Я якобы получила сто рублей, значит, и Перевалова получила. Так почему меня привлекли к ответственности, а Перевалову – нет? Более того, именно на её показаниях строится обвинение. Перевалова продолжает работать на том же месте. А меня недавно перевели в отделение кардиологии с формулировкой “по производственной необходимости”. Не знаю, так ли это на самом деле. Когда дело только началось, начальство пыталось на меня давить, но после привлечения [уполномоченного по правам человека в Свердловской области] Татьяны Мерзляковой от меня отстали и вообще не трогают – я, в принципе, спокойно работаю в той же поликлинике», – рассказала Наталья.

Юлия Перевалова от общения с прессой отказывается. Сейчас она работает под руководством нового врача.

Адвокат Николаевой Владимир Костин подтвердил, что в течение десяти дней по решению Дзержинского суда будет подана апелляция.

Нижнетагильская поликлиника не единственное учреждение России, которое оказалось замешанным в скандале вокруг мошенничества с ОМС.

В январе СМИ писали об уголовном деле врача из Ставропольского края. По версии следователей, она внесла в базу ложные сведения о диспансеризации двух человек с «целью увеличения показателей работы». В мае 2015 года под суд отправили терапевта поликлиники Челябинска. Её обвиняли в подлоге 18 медкарт, за которые из территориального фонда ОМС было перечислено около семи тысяч рублей. В марте за фальсификацию результатов диспансеризации и служебный подлог Троицкий районный суд Челябинской области приговорил главного врача МБМУ «Ключевская участковая больница» к штрафу в шесть тысяч рублей за фальсификацию результатов диспансеризации и служебный подлог. В июле 2014 года пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении терапевта МБУЗ «Тимашевская ЦРБ». Подобное происходило в мае 2014-го в Вязьме Смоленской области и в Краснодаре, в апреле 2013-го – в Юсьвенской районной больнице Пермского края, в августе 2012-го – в Заполярном Мурманской области. В августе 2011 года прокуратура Махачкалы выявила человека, которого включили в список прошедших диспансеризацию спустя четыре года после его смерти.

«Это система, и её не сломать. Проще пожертвовать одним человеком», – сказала сегодня Наталья Николаева.

Агентство новостей «Между строк»

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