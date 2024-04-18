В Нижнем Тагиле суд отказал экс-начальнику ИК-12 Игорю Панкратову в УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении осуждённому за коррупцию экс-начальнику ИК-12 Игорю Панкратову. Рассмотрение его ходатайства проходило сегодня, 18 апреля.

Напомним, в мае прошлого года Ленинский районный суд города осудил Панкратова за мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) и растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Его лишили звания и приговорили к тюремному заключению. К тому моменту это было уже второе судебное разбирательство в преступлениях Панкратова, который, по версии следствия, похитил металлолом колонии на сумму свыше 1,6 млн рублей. Двумя годами ранее, в апреле 2021 года, суд уже отправлял Панкратова в тюрьму на 5 лет, однако тогда экс-начальнику ИК-12 удалось обжаловать приговор. Как пояснили АН «Между строк» в Свердловском облсуде, апелляционным определением от 12 ноября 2021 года приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила в отношении Панкратова и его подельника, начальника металлоприёмки Клементьева, был отменён, а дело возвращено прокурору Свердловской области «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Отметим, по приговору суда 2021 года Клементьев, в отличие от Панкратова, был оправдан, однако и эта часть приговора в связи с обжалованием была отменена. Мера пресечения в отношении Игоря Панкратова при этом была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В декабре 2022 года уголовное дело Панкратова и Клементьева вновь поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Повторное судопроизводство по уголовному делу в отношении подсудимых длилось 4 месяца, за которые было проведено 10 заседаний, рассмотрено 20 томов уголовного дела, опрошены свидетели. В итоге Панкратов был признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда. Помимо заключения в колонии, суд обязал Панкратова возместить нанесённый ИК-12 материальный ущерб (более 1,5 млн рублей). Приговор также предусматривал ответственность для Клементьева, который на этот раз был признан виновным и приговорён к одному году лишения свободы условно.

В ИК-13 Нижнего Тагила, где Панкратов отбывал наказание, он провёл меньше года. В конце марта 2024 года экс-полковник подал ходатайство об УДО.

Основные тезисы в пользу освобождения Панкратова из тюрьмы, озвученные его адвокатом, сводились к положительной характеристике осуждённого по месту заключения, его былым заслугам и наличию семьи.

В то же время представитель прокуратуры подчёркивал несогласие Панкратова с вынесенным приговором, непризнание вины за инкриминируемое преступление и непринятие со стороны осуждённого действенных мер по возмещению ущерба, который Панкратов нанёс, совершив коррупционные преступления. Согласно озвученным в ходе заседания данным, на момент 4 апреля 2024 года в счёт погашения долга перед ИК-12 Панкратов передал только 4,5 тысячи рублей.

В итоге суд отказал Панкратову в УДО. Теперь у опального полковника есть шанс оспорить решение Тагилстроевского суда в вышестоящей инстанции.