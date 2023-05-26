В Нижнем Тагиле суд оставил под стражей бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями, обвиняемого во взяточничестве

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству следователя оставил под стражей бывшего начальника отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сфере интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» Евгения Пырина. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе суда, экс-силовик обвиняется в получении взятки в крупном размере за попустительство по службе, а также в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Отметим, 5 апреля 2023 года в отношении бывшего начальника отделения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок содержания под стражей продлён ещё на 3 месяца.