В Нижнем Тагиле суд оштрафовал нелегальный крематорий в Сухоложском посёлке

В Нижнем Тагиле Дзержинский суд оштрафовал собственников нелегального крематория в Сухоложском посёлке. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.

На фирму ООО «Альянс», которая организовала крематорий на улице Трикотажников, 1/1 в октябре 2021 года, суд наложил штраф в размере 100 тысяч рублей, на директора компании Владимира Ожегова — 20 тысяч рублей. Штрафы предусмотрены частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием».

Напомним, в феврале 2022 года природоохранная прокуратура признала крематорий в Сухоложском посёлке незаконным. Надзорное ведомство в судебном порядке запретило оказывать ритуальные услуги на данном участке. Кроме крематория в Сухоложском посёлке, в городе работает другое подобное предприятие, организованное ООО «Комбинат специализированных услуг» в 1996 году. В отношении этого крематория в феврале 2022 года также была организована проверка.