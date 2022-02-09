«Пожаловался житель Екатеринбурга». В Нижнем Тагиле полиция и прокуратура проверяют крематорий на Рогожино 

Нижнетагильская природоохранная прокуратура и отдел экономической безопасности МУ МВД «Нижнетагильское» проводят проверку крематория на Рогожинском кладбище. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе тагильской полиции, проверка организована после жалобы жителя Екатеринбурга. Заявитель считает, что специализированное учреждение работает с нарушением природоохранного законодательства и без необходимых разрешений.

«Действительно, поступило обращение от жителя Екатеринбурга. По данному факту в отделе экономической безопасности организована проверка», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре подтвердили факт обращения, предположив, что во все инстанции обращался один и тот же человек.

«Надзорные мероприятия уже организованы, в данный момент проводится проверка при содействии нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области и министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Проверка проводится на основании публикаций в социальных сетях, а также поступившей жалобы» — подчеркнули в ведомстве.

Накануне на E1.ru появилась заметка о борьбе местных жителей с крематорием в районе Рогожинского кладбища.

«Печи не соответствуют нормам законодательства, человеческие и животные останки до конца не сжигаются (не хватает температуры. — Прим. ред.). Не сгоревшие до конца останки разбрасываются на близлежащей территории», — считают тагильчане.

Крематорий при ООО «Комбинат специализированных услуг» работает с 1996 года и является первым и единственным подобным предприятием в городе. Организация принадлежит Дмитрию Бачевскому, зятю бывшего мэра Нижнего Тагила Николая Диденко. Руководство крематория на звонки журналистов АН «Между строк» не ответило, а в секретариате компании комментировать ситуацию отказались.

Напомним, что надзорные ведомства проверяют ещё один крематорий в Нижнем Тагиле в посёлке Сухоложский, где незаконно сжигали тела людей.