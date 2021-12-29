В скандальном крематории в Сухоложском посёлке Нижнего Тагила незаконно сжигали тела людей

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила озвучила результаты проверки крематория в посёлке Сухоложский. Как рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Артур Штир, в деятельности ООО «Альянс», которому принадлежит крематорий, выявлены серьёзные нарушения.

«В ходе проверки были получены документы, подтверждающие деятельность данного крематория по прямому назначению, эксплуатацию печи для кремации тел умерших. От третьих лиц мы получили документы, подтверждающие сжигание тел в этом крематории. Нами получены сведения о сжигании как минимум пяти тел», — пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что данный вид деятельности на этом участке не соответствует виду его разрешённого использования.

В отношении ООО «Альянс», директора компании и владельца земельного участка составлены административные материалы по статье 8.8 КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению». Штрафы для юрлиц за данное правонарушение составляют от 100 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Росреестр для рассмотрения по существу.

Также в прокуратуре заявили, что руководство крематория не является по вызову и подаёт жалобы на их действия.

Напомним, накануне стало известно, что скандальный крематорий проверила и Нижнетагильская природоохранная прокуратура. В ведомстве пришли к выводу, что использование здания для кремации без документации «создаёт реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, вызвало большой общественный резонанс и социальную напряжённость у населения, проживающего в районе расположения указанного объекта».

Кроме того, у собственников крематория отсутствует проект нормативов допустимых выбросов и проект санитарно-защитной зоны. В своём исковом заявлении прокурор потребовал через суд запретить поставку газа к крематорию, а также совершать действия по передаче оборудования и земельного участка другим лицам.