Нижнетагильская природоохранная прокуратура потребовала закрыть скандальный крематорий в Сухоложском посёлке

Нижнетагильская природоохранная прокуратура обратилась в Ленинский райсуд с иском к ООО «Альянс» о запрете использовать крематорий в Сухоложском посёлке. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ведомстве пришли к выводу, что использование здания для кремации без документации «создаёт реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, вызвало большой общественный резонанс и социальную напряжённость у населения, проживающего в районе расположения указанного объекта».

Кроме того, у собственников крематория отсутствует проект нормативов допустимых выбросов и проект санитарно-защитной зоны. В своём исковом заявлении прокурор потребовал запретить поставку газа к крематорию, а также совершать действия по передаче оборудования и земельного участка другим лицам.

Первое судебное заседание назначено на 24 января.

Напомним, свою проверку крематория проводит прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила.