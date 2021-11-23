В Нижнем Тагиле прокурорскую проверку скандального крематория в Сухоложском посёлке продлили до 17 декабря

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила продлила сроки проверки компании «Альянс», которая планирует запустить современную мобильную печь для кремирования в здании на улице Трикотажников, 1/1, до 17 декабря. Об этом АН «Между строк» рассказал помощник прокурора Артур Штир. Как пояснили в надзорном ведомстве, продление сроков связано с тем, что проверяющие не смогли попасть на территорию, где расположен крематорий.

«10 ноября мы вызвали к себе учредителя компании. Он пришёл, принёс документы на участок, на сам крематорий, и мы выдали ему предостережение о недопустимости нарушения земельного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Договорились, что 16 ноября мы с коллегами из Роспотребнадзора и мэрии приедем на участок, чтобы лично всё осмотреть. А когда приехали, то там нам никто не открыл. Мы позвонили владельцу, но он нам ответил, что ждёт нас по юридическому адресу», — пояснил представитель прокуратуры, отметив, что до настоящего момента проверить крематорий не удалось.

Отметим, что директор ООО «Альянс» Алексей Афонасьев с 9 ноября освобождён от занимаемой должности. Имя нового руководителя организации пока неизвестно. Учредителем ООО «Альянс» является известный в Нижнем Тагиле предприниматель Илья Соловьёв.

Как сообщает ИА «Все новости», мэрия Нижнего Тагила готова встать на сторону надзорного ведомства, если дело дойдёт до суда. По словам начальника отдела по экологии и природопользованию Алексея Сергеева, ООО «Альянс» обращалось в гильдию экологов для согласования разрешительных документов, но эксперты отказались сотрудничать, ссылаясь на изначальные нарушения в ходе процесса.